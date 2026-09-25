Фитнес-блогера Татвола проверяют на финансирование ВСУ

Фитнес-блогера Дамира Садыкова (который известен как Татвол) проверяют на финансирование ВСУ после тренировки с украинским бодибилдером Сергеем Духотой, собиравшим деньги на FPV для «Азова»*, сообщает Mash .

Он перевел оплату Духоте за онлайн-тренировку. После этого полиция проверяет, знал блогер о сборах украинца на военные нужды и могли ли эти деньги в итоге попасть ВСУ. Садыкову может грозить до 20 лет колонии.

В июне фитнес-блогер выпустил видеоролик «Духота уничтожил Татвола». Он созвонился с бодибилдером из Киева и тренировался под его руководством. Духота — абсолютный чемпион мира и Европы NABBA, сейчас украинец работает тренером. При этом он постил сборы на FPV-дроны для ВСУ, в том числе реквизиты и ссылку на сбор для 3-й ОШБр, сформированной из «Азова»*.

После тренировки блогер заявил, что он продолжит общаться со спортсменом. Также они хотят встретиться на нейтральной территории. Позже на Садыкова написали заявление в полицию с просьбой проверить возможное финансирование противника.

Сам Татвол часто снимает ролики с российским бодибилдером и тренером Дмитрием Голубочкиным, бывшим заметной фигурой в 1990-е и 2000-е.

* Запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.

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