Бродят в поисках еды: два осиротевших медвежонка вышли к людям под Красноярском

Два осиротевших медвежонка вышли к людям в Красноярском крае. Они ищут еду на дачах и нуждаются в помощи, чтобы пережить зиму, сообщает SHOT .

Медвежат заметили в дачном поселке примерно в 30 км от Красноярска. Местные жители считают, что медведицу убили, а детеныши пришли к людям из-за голода. Сейчас они ищут волонтеров и центр, готовый принять косолапых.

По словам главы фонда «Мир медведей» Андрея Иванова, судьба таких сирот часто печальна: их могут отправить на притравочную станцию, где обучают охотничьих собак. Однако есть шанс вернуться в тайгу: медвежат нужно как можно скорее передать специалистам. Если малыши уже набрали достаточно веса для зимовки, они могут выжить в дикой природе.

В Красноярске из-за нашествия хищников ввели режим повышенной готовности. Одной из причин называют бескормицу после неурожая кедрового ореха.

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