Ужасающие кадры: мощный оползень разрушил деревню в Индии

Более 30 домов получили повреждения после схода мощного оползня в индийском районе Римби, пишет Hindi News .

Сель сошел с горных вершин, принеся массу мусора. среди поврежденных домов — здания департамента энергетики. Постоянные дожди вызвали у местных жителей тревогу из-за возможного появления новых оползней.

На опубликованных кадрах видно, как мощный потом грязи с мусором, деревьями и камнями заполняет улицы населенного пункта.

К настоящему моменту о погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

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