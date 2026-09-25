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Ужасающие кадры: мощный оползень разрушил деревню в Индии

Происшествия
Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Более 30 домов получили повреждения после схода мощного оползня в индийском районе Римби, пишет Hindi News.

Сель сошел с горных вершин, принеся массу мусора. среди поврежденных домов — здания департамента энергетики. Постоянные дожди вызвали у местных жителей тревогу из-за возможного появления новых оползней.

На опубликованных кадрах видно, как мощный потом грязи с мусором, деревьями и камнями заполняет улицы населенного пункта.

К настоящему моменту о погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

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