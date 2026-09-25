Предприниматели Подмосковья смогут посетить вебинары с 6 октября

Департамент Минэкономразвития России проведет для предпринимателей Подмосковья серию вебинаров об охране интеллектуальной собственности с 6 октября по 3 ноября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Департамент развития малого и среднего предпринимательства и налогового стимулирования Минэкономразвития России организует онлайн-встречи для субъектов малого и среднего бизнеса. Все вебинары начнутся в 10:00.

6 октября пройдет вебинар «Основы интеллектуальных прав». Ссылка для подключения: https://my.mts-link.ru/j/digitalip/myb1. 7 октября участникам расскажут о роли Роспатента, государственных процедурах и видах объектов интеллектуальной собственности. Ссылка для подключения: https://vkvideo. ru/live157173976_456 240316. 13 октября обсудят выявление объектов интеллектуальных прав. Ссылка для подключения: https://my.mtslink.ru/j/digitali p/myb2.

14 октября вебинар посвятят регистрации товарного знака, заполнению заявки, взаимодействию с патентным ведомством и типичным ошибкам. Ссылка для подключения: https://vkvideo.ru/video457927039_456239587?list=4631826b610e7f6280. 20 октября расскажут о цифровой инфраструктуре для работы с интеллектуальными правами. Ссылка для подключения: https://my.mtslink.ru/j/digitali p/myb3. 21 октября разберут регистрацию промышленных образцов, в том числе дизайна сувенирной продукции. Ссылка для подключения: https://vkvideo.ru/video457927039_456239588?list=411dec2f89b2d1d65b.

27 октября пройдет встреча о моделях управления интеллектуальными правами. Ссылка для подключения: https://my.mts-link.ru/j/digitalip/myb4. 28 октября предпринимателям объяснят, как подать электронную заявку в Роспатент через личный кабинет или Госуслуги и провести информационный поиск. Ссылка для подключения: https://vkvideo.ru/video457927039_456239589?list=e140f6d5199a27cb05.

Заключительный вебинар состоится 3 ноября. Его посвятят продаже объектов интеллектуальной собственности, лицензированию и кредитованию под их залог. Ссылка для подключения: https://vkvideo.ru/video457927039_456239590?list=e359877a444d5c4e63.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.