В Подмосковье к 27 сентября работают 32,3 тыс педагогов детсадов

В дошкольных организациях Подмосковья работают 32,3 тыс. педагогов, из них 24 тыс. — воспитатели. Об этом в преддверии Дня воспитателя, который отмечают 27 сентября, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В дошкольных организациях Московской области работают 32,3 тыс. педагогов, в том числе 24 тыс. воспитателей. День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября.

«Профессия воспитателя — особая. Это наставники, которые помогают малышам делать первые шаги в познании окружающего мира», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, для дошкольных работников важно создавать условия, которые помогут им надолго оставаться в профессии и строить карьеру в Подмосковье. В регионе предусмотрены выплаты молодым специалистам и выпускникам образовательных организаций, а также доплаты за напряженный труд.

В области работают 764 муниципальные организации с дошкольными отделениями, которые посещают более 380 тыс. детей. Еще свыше 19,5 тыс. детей приняли 197 негосударственных учреждений и 35 палисадиков.

В программу капитального ремонта на 2026 год вошли 32 детских сада, из них 23 уже открыты. Запланировано строительство 26 садов на 6660 мест: 20 ввели в эксплуатацию, еще шесть планируют открыть до конца года.

Выпускникам колледжей и вузов, начавшим работать педагогами в государственных или муниципальных образовательных организациях области, выплачивают 150 тыс. руб.: 50 тыс. руб. при трудоустройстве и 100 тыс. руб. по окончании второго года работы. Ежемесячная доплата руководителям муниципальных детсадов и педагогам детсадов и дошкольных групп школ составляет 5 тыс. руб., младшим воспитателям — 2,5 тыс. руб. Молодым работникам, ведущим педагогическую деятельность на последнем курсе колледжа или после третьего курса вуза, предусмотрена выплата 3 тыс. руб.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.