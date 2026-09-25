Команды создавали фамильное древо и лепили вареники на «Семейной зарнице»

Участники второго сезона «Семейной зарницы» в Волгоградской области создавали и представляли свое фамильное древо, а также лепили вареники и пельмени все вместе, сообщает фонд «Защитники Отечества».

«Наши команды приступили к созданию „Семейного древа“, где смогли воплотить историю своего рода. А на „Семейном блюде“ показали кулинарные навыки и сплоченность в приготовлении домашних блюд», — отметили в фонде.

В видеоролике по итогам этого этапа соревнований показано, как команды создавали собственное древо со всеми членами семьи и их предками, украшали и представляли свой проект на сцене.

Семья, как и для любого человека, наверное, самое главное в его жизни. Здесь человек рождается, растет и развивается», — поделилась Анна Скороходова из команды «Преображенская дружина». Анастасия Южанинова назвала семью опорой и фундаментом, тем, на чем стоит человек.

У всех получились совершенно разные семейные дерева. Кто-то сделал его как дерево, кто-то как карту, кто-то в виде домика, кто-то прикрепил к именам дедушек ордена ВОВ, а кто-то создал графическое полотно.

Также для команд приготовили кулинарное испытание.

«Сегодня мы лепили пельмени. У детей проснулся большой интерес, раньше они этого не делали», — отметил наставник команды «Барсы» Арсен Бытдаев.

Сама лепка сопровождалась весельем, родители и дети обмазывали друг друга мукой, со смехом лепили пельмени и вареники.

«Это мероприятие супер-мегадушевное. Мы нахохотались просто на год вперед», — сказала Ольга Маркова из команды «Маарковки».

Еще на 10 контрольных точках маршрутной квест-игры финалисты бегали, ползали и преодолевали препятствия, оказывали первую помощь, управляли дронами, работали с радиосвязью и решали интеллектуальные задачи.

На творческом конкурсе команды создают свои модели техники, которые каждый вечер становятся частью зрелищного парада.

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