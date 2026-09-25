Суд вновь оштрафовал жертву футфетишиста в общественном транспорте

Ранее Дарья рассказала историю в соцсетях, что мужчина приставал к ней в публичном месте, он лег к ней ноги и начал их облизывать. Пострадавшая сняла все на видео, но в итоге получила штраф в размере 10 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Также одна должна заплатить 3 тысячи рублей государственной пошлины, которые пойдут в бюджет Москвы.

«Суд оставил решение в силе при повторном рассмотрении. Мои аргументы учтены не были. Я буду идти до конца», — написала пользователь otkroveniya_kinologa в Instagram*.

Дарья добавила, что извращенец не явился на судебное заседание, так как «побоялся посмотреть ей в глаза». Интересы ответчика представляла его девушка.

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