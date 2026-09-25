Подмосковную «Единую Россию» в федеральном парламенте будут представлять 18 депутатов

Итоги выборов в Государственную думу представили на заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии. В новый состав парламента вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, а также фельдшер из Ступино, Герой России Людмила Болилая. Свою работу в качестве депутата продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов и другие, сообщает пресс-служба партии.

В этом избирательном цикле в нижнюю палату парламента «Единая Россия» получила 349 мандатов — на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Таким образом, партия обеспечила своей фракции конституционное большинство в Госдуме, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Он отметил, что выборы в главный законодательный орган страны впервые проходили в условиях боевых действий, специальной военной операции. Но несмотря на провокации, граждане России сплотились вокруг главы государства и партии.

«Итоговые цифры показывают, что „Единая Россия“ смогла достичь тех целей, которые ставила перед собой в этом электоральном цикле. Но самое главное — это доверие самих избирателей. Об этом говорил Владимир Владимирович (Путин, Президент России — прим. ред.), когда выступал на Съезде, доверие — исключительно важная ценность. Партия остается партией Президента страны, ведущей политической силой нашего общества, и такой статус — огромная честь», — акцентировал Дмитрий Медведев.

По его словам, уже в ближайшее время депутатам придется принимать важные и крайне сложные решения, включая разработку нормативной базы для новой Народной программы. Кроме того, новому созыву Госдумы придется принимать самый сложный документ на следующие годы — бюджет, напомнил председатель партии.

«Он всегда вызывает большое количество споров, полемики, но задача депутатского корпуса „Единой России“ — сохранить социальную ориентированность бюджета России даже в условиях драматических испытаний, выпавших на долю нашей страны», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

На должность председателя Госдумы по согласованию с президентом Владимиром Путиным Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Вячеслава Володина.

Избранный от подмосковной «Единой России» Сергей Пахомов выдвинут на пост председателя комитета по строительству и ЖКХ. Еще один представитель региона — Денис Кравченко — может стать заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в федеральном парламенте.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что все кадровые решения партии по руководству фракции, комитетов Госдумы подчинены логике реализации Народной программы — основополагающему документу «Единой России» на пять лет.

«Уверен, усилия всей фракции и руководства Государственной Думы, руководителей комитетов и комиссий будут направлены на исполнение нашего программного документа. Мы взяли очень серьезное обязательство перед страной. Люди, граждане нашей страны, нас поддержали. Теперь задача — все эти обязательства исполнить. Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», — заключил он.

Комментируя итоги выборов, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье традиционно остается одним из опорных регионов «Единой России».

«И для нас это прежде всего большая ответственность — перед каждым, кто поддержал партию и передал свои наказы. Теперь задача — реализовать предложения наших жителей и оправдать доверие конкретной работой. Всего в новую Народную программу вошло более 920 тысяч наказов. Результат голосования — это не только цифры и мандаты. Это обязательство слышать людей и доводить до результата то, о чем говорили на встречах во дворах, на предприятиях, в школах и больницах», — подчеркнул глава региона.

В период с 18 по 20 сентября в Московской области проходили выборы депутатов Государственной думы, Мособлдумы и в местные советы ряда муниципальных округов. В них приняло участие свыше 3 миллионов жителей Московской области.