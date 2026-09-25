Медведь чуть не вломился в дом к семье в Красноярском крае

В поселке Мотыгино Красноярского края медведь чуть не вломился в дом к семье с детьми, собака пыталась защитить хозяев от хищника, сообщает РЕН ТВ .

Сначала медведь внимательно изучал автомобиль, стоявший около одного из домов. Затем после громких криков испуганных хозяев, животное решило проникнуть к ним во двор.

Как рассказал глава семьи, медведь стал ломиться на веранду и сломал забор. В доме в момент появления хищника находились пять детей.

Напуганная семья вызвала охотников. Профессионалы помогли им спастись от нападения. Зверя все еще выслеживают.

Аномальное нашествие медведей наблюдается в Красноярском крае. Ранее хищник убил женщину на ее участке в селе Вознесенка. Жителей призвали к предельной осторожности.

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