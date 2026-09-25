Медведь убил женщину на ее участке в Красноярском крае

Медведь напал и задрал 51-летнюю женщину на ее приусадебном участке в селе Вознесенка Красноярского края, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Предварительно, рано утром 25 сентября женщина вышла из дома на приусадебный участок. Она увидела медведя, пытавшегося пробраться в загон с домашними животными. Хищник набросился на женщину.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Медведя застрелил сосед погибшей.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

Также следователи расследуют уголовное дело о халатности из-за нападения хищников на людей (часть 3 статьи 293 УК РФ).

Жителей призвали к предельной осторожности. Сейчас на территории края наблюдается высокая активность медведей. Людям настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в лес, сбора грибов и ягод, еще нужно проявлять повышенную бдительность, а при обнаружении хищника или его следов около жилья сразу же сообщать в полицию и экстренные службы по номеру 112.

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