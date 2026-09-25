Подмена процессора, диска и памяти: как вычислить обман в ноутбуке

Чтобы понять соответствие компонентов ноутбука, можно использовать специальное программное обеспечение. При этом вскрывать компьютер не нужно, сообщил РИАМО IT-эксперт Сергей Белов.

Что у вас под капотом?

Несколько лет назад огромное количество ноунейм-ноутбуков заполонило российский рынок. Продаются такие модели с названием бренда из труднопроизносимых букв, заметно дешевле, чем популярные. Компоненты и характеристики у них на уровне топовых устройств.

Такие ноунеймы охотно покупали в подарок детям, для нетребовательных офисных задач, для базового использования. Работает и работает, зачем что-то проверять-то?

На форумах и имиджбордах масса историй о том, как пользователь удивился слабой производительности устройства. Разобрав свежекупленный ноутбук, он обратил внимание на процессор. Там стоял более дешевый и старый, а не современный, который заявлялся продавцом.

Вскрываемся?

Очевидно, что не каждый решится выкручивать винтики, снимать пломбы с корпуса и затем кропотливо сверять маркировки на комплектующих. Белов объяснил, что можно обойтись без вскрытия. Эксперт говорит, что при запуске устройства можно войти в BIOS. Как правило, в этом интерфейсе должна отображаться модель процессора. Если его подменили, то это можно будет понять.

«Проверка того, что там написано, может не приводить к результату, так как подмена модели процессора или каких-то других характеристик может быть выполнена на достаточно низком уровне. Может быть модифицирован BIOS, объем жесткого диска через прошивку его контроллера. В простых случаях определить подмену может помочь специализированное ПО, например, AIDA64», — говорит Белов.

Он добавил, что 100% гарантию даст только фактическая проверка производительности. В случае с процессором можно провести тест производительности в режимах Single и Multi-thread, например, в CPU-Z. Потом сравнить с референсными данными на заявленную модель процессора.

Если вы подозреваете, что вас обманули с накопителем памяти, то убедиться можно с помощью утилиты CrystalDiskMark. Также попробуйте забить весь объем диска или почти весь. Затем проверьте, что записанные данные доступны и корректны.

«Оперативную память проверяем ПО RAM Test Pro и сравнением результат с референсом. В случае с видеокартой, это редкая ситуация, чаще бывает, что подменен идентификатор процессора и этот тест фактически позволяет оценить производительность встроенной видеокарты, — ПО FurMark и сравнение результата с референсом», — добавил Белов.

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