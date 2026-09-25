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Поезд Москва — Тольятти поврежден из-за внешнего вмешательства, ранен машинист

Происшествия
Артём Гизатулин

Фото - © Артём Гизатулин/РИА Новости

На перегоне Рачейка — Балашейка Куйбышевской железной дороги электровоз и вагон поезда Москва — Тольятти повреждены из-за внешнего вмешательства, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Инцидент произошел в 06:03 в пятницу. Предварительно, травмирован машинист. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Движение составов на перегоне Рачейка — Балашейка было приостановлено. На месте ЧП работают оперативные службы.

Из-за происшествия задерживаются пассажирские поезда № 16 Москва — Самара, № 10 Москва — Самара.

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