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Пассажирский поезд пострадал при атаке ВСУ на границе Ульяновской области

Спецоперация
Станислав Красильников

Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости

Во время атаки вражеских беспилотников на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале МАКС.

По предварительным данным, в поезде находились жители Ульяновской области. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Федорищев отметил, что движение поездов может быть скорректировано в ближайшее время. Актуальную информацию можно посмотреть на сайте РЖД.

Ульяновская область подверглась атаке украинских беспилотников утром 25 сентября. Пострадали восемь человек, из них двое подростков.

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