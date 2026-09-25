сегодня в 08:44

Пассажирский поезд пострадал при атаке ВСУ на границе Ульяновской области

Во время атаки вражеских беспилотников на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале МАКС .

По предварительным данным, в поезде находились жители Ульяновской области. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Федорищев отметил, что движение поездов может быть скорректировано в ближайшее время. Актуальную информацию можно посмотреть на сайте РЖД.

Ульяновская область подверглась атаке украинских беспилотников утром 25 сентября. Пострадали восемь человек, из них двое подростков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.