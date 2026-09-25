592 вражеских беспилотника сбили ВС РФ в небе над Россией за ночь
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Российская система ПВО уничтожила 592 украинских беспилотника в небе над страной. Враг пытался атаковать территорию России в течение ночи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Атака на регионы продолжалась с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября.
БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей.
Также дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и акваторией Черного моря.
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