592 вражеских беспилотника сбили ВС РФ в небе над Россией за ночь Спецоперация сегодня в 09:02 Фото - © РИА Новости

Российская система ПВО уничтожила 592 украинских беспилотника в небе над страной. Враг пытался атаковать территорию России в течение ночи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.