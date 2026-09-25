Новые удары ВС РФ: поражено место сборки и хранения БПЛА «Файер Поинт»

Прошедшей ночью российская армия нанесла удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, морским судам, которые используются в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Этими ударами поражены место сборки и хранения дронов (ООО «Файер Поинт») в Борисполе Киевской области. Там хранили двигатели «Хоневелл» TFE731, они используются в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

В Одесской области ударами накрыло два логистических центра (в Одессе и Нерубайское). Там хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения, поступивших из Европы. Кроме того, в порту Рени пострадали объекты причала и три хранилища с военным имуществом

На переходе в море армия поразила сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения противника.

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