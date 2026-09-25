Для воспитанниц Можайской ВК провели урок по экологическому воспитанию

В Можайской воспитательной колонии состоялось социально-профилактическое занятие, организованное Обществом «Динамо» совместно с представителем Ассоциации «Росохотрыболовсоюзом». Встреча прошла в рамках Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В мероприятии приняли участие начальник Можайской ВК ГУФСИН России по Московской области Валерий Эрдниев, начальник Отдела социально ориентированных программ Общества «Динамо» Наталья Иноземцева, заместитель начальника Отдела социально ориентированных программ Общества «Динамо» Михаил Королев, руководитель службы информационной политики и по работе с молодежью Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Варвара Световцова.

Почетным гостем стал заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, победитель и призер чемпионатов Европы Александр Блинов.

В ходе лекции Варвара Световцова рассказала присутствующим о роли охоты и рыболовства в истории страны. Она подчеркнула, что сегодня эти занятия трансформировались в спорт, воспитывающий волю, дисциплину и бережное отношение к природе. Александр Блинов, в свою очередь, рассказал о связимежду спортивными достижениями и навыками, полученными на охоте и рыбалке.

«В настоящее время любительские охота и рыболовство — это не средство добычи, а спорт, который развивает волю, вырабатывает настойчивость и умение побеждать», — отметил спортсмен.

Подобные встречи играют ключевую роль в процессе ресоциализацииподростков. Через приобщение к традиционным видам досуга и спортивным дисциплинам у осужденных формируются новые жизненные ориентиры, основанные на уважении к закону и созидательной активности.

В завершение мероприятия руководство колонии поблагодарило организаторов за ценный вклад в воспитательную работу. В качестве памятного подарка воспитанницы получили тематическую литературу, которая поможет им в дальнейшем совершенствовать свои навыки в рамках внеклассного чтения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.