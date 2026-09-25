Жители Подмосковья могут оформить льготы ветерана труда в «Доброделе»

Жители Подмосковья могут подать одно заявление на присвоение звания «Ветеран труда» и связанные с ним меры поддержки через мобильное приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная услуга в «Доброделе» объединяет пять услуг: присвоение звания «Ветеран труда», оформление социальной карты, назначение ежемесячной денежной выплаты, компенсации расходов на коммунальные услуги и компенсации за домашний телефон.

Для подачи заявления нужно авторизоваться в приложении через ЕСИА, открыть раздел «Услуги» — «Поддержка» — «Соцкарты и документы» и выбрать «Комплексная услуга „Ветеран труда“». Затем необходимо заполнить форму и прикрепить документы. Система автоматически проверяет льготную категорию, наличие и статус ранее поданных заявлений, а также показывает доступные меры поддержки.

Звание «Ветеран труда» в Московской области могут получить жители с необходимым трудовым стажем и достижениями в труде, в том числе с государственными наградами, почетными званиями, благодарностями или почетными грамотами президента РФ. Дополнительные меры поддержки доступны при достижении пенсионного или предпенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«Добродел» — единое мобильное приложение с информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно по ссылке.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.