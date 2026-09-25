В Подмосковье с начала года подали около 24 тыс заявок на инфоконструкции

Заявители с начала 2026 года около 24 тыс. раз воспользовались услугой по согласованию установки средств размещения информации в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года на региональный портал поступило около 24 тыс. заявок на согласование установки средств размещения информации. Устанавливать их без согласования запрещено.

К таким средствам относятся конструкции, сооружения, технические приспособления и художественные элементы, которые сообщают название и логотип организации, режим ее работы, сведения о товарах или услугах.

Услуга «Согласование установки средств размещения информации» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнес» — «Другое». Заявителю нужно войти через ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить форму и приложить документы. Сервис на основе искусственного интеллекта проверяет файлы и выявляет ошибочно прикрепленные документы. Решение поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.