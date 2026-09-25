Строители в Люберцах 25 сентября завершают монолитные работы в комплексе

Строители завершают монолитные работы в образовательном комплексе в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. К 25 сентября готовность здания школы на 1 500 мест и детского сада на 200 детей достигла 40%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Комплекс строят на улице Гоголя, вблизи дома № 8. Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Строители также монтируют окна и инженерные системы.

«На площадке работают 30 человек, 4 единицы техники. Строительная готовность объекта составляет 40%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В комплексе разместятся учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду оборудуют групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На территории появятся спортивные и игровые площадки.

Открыть образовательный комплекс планируют 1 сентября 2028 года.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.