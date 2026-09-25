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Синоптик спрогнозировал до +18 градусов в Москве и Подмосковье в выходные

Общество
Осенние виды Москвы

Фото - © Осенние виды Москвы/РИАМО

В выходные воздух в Москве и Московской области прогреется до +16…+18 градусов, сообщает RT.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в субботу ожидается переменная облачность без осадков.

В воскресенье вероятность дождя в Москве невысока. В западных и северо-западных районах Подмосковья ожидаются осадки, к вечеру дождь пройдет и на севере области.

По ночам в выходные температура опустится до +6…+9 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 4—9 м/с. Атмосферное давление останется на уровне около 757 мм рт. ст.

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