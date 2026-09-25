Театр в Ногинске представит «Игроков» 2 и 3 октября

Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске представит 2 и 3 октября премьеру спектакля «Игроки» по пьесе Николая Гоголя, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Премьерные показы «Игроков» в Московском областном театре драмы и комедии в Богородском округе пройдут 2 октября в 18:30 и 3 октября в 17:30. Режиссер-постановщик — Константин Тришин.

В основе спектакля — история о карточных шулерах. В постановке особое внимание уделено пластике актеров и приему «театр внутри театра»: герои распределяют роли и управляют реакциями друг друга. Создатели спектакля обращаются к темам обмана, иллюзий и искренности.

Над спектаклем также работали художник-постановщик и художник по костюмам Лина Дикова, композитор Екатерина Фастовец, художник по свету Евгений Вершинин и помощник режиссера Виктория Радунцева. Билеты доступны на сайте театра. Возрастное ограничение — 12+.

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