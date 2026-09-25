«У него биполярность»: мама Самойловой рассказала о срывах Джигана

Евгения Самойлова, мама блогерши и экс-жены рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна (Джиган) Оксаны, рассказала, что бывшего супруга дочери они боялись, не знали, что от него ожидать.

«У него биполярность, он меняется на глазах. Раз — и другой человек», — сказала Евгения Самойлова в интервью Ксении Собчак.

Она подчеркнула, что не раз сама наблюдала такие перемены, было невозможно жить как на пороховой бочке после такого.

По словам женщины, Джиган себя не контролирует и не скрывает этого. Однажды после съемок шоу про их семью, когда у него произошел срыв, рэпер позвонил маме жены и сказал: «Я убью ее, я убью детей. Ты же знаешь, что я себя не контролирую».

Самойлова пояснила, что после этого у Оксаны появилась охрана, хотя ее дочь всегда была без охранников, потому что некого было бояться.

Сама блогерша напомнила, что с 20 лет жила с Джиганом, не знала, как может быть по-другому. Для нее все было в норме, но осознание, что что-то не так произошло в 2020 году. Причем и до этого все было не совсем в норме, но, по словам Оксаны, она привыкла так существовать, все было без угрозы жизни, к тому же она не выдерживала психологического натиска, и муж мог ее убедить в чем угодно. А в какой-то момент ситуация перестала быть безопасной.

Ранее Оксана Самойлова заявила, что хочет ограничить Джигана в родительских правах.

О том, что на данный момент известно о возможной стрельбе в доме Джигана, которую скрывали почти три месяца, читайте в материале РИАМО.

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