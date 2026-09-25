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Обжарка в воке сохраняет больше витаминов, чем длительная варка

Общество

Быстрая обжарка в воке сохраняет больше витаминов, чем длительная варка или тушение, но высокая температура разрушает часть полезных веществ, сообщает RT.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова пояснила, что в воке продукты быстро обжаривают на сильном огне и постоянно перемешивают.

«С точки зрения сохранения витаминов это хороший, но все же не лучший метод: из-за высокой температуры теряется часть водорастворимых витаминов — B1, B2, B3 и C. Хотя быстрая обжарка в этом плане все равно лучше, чем длительное тушение или варка», — рассказала педиатр.

Главным недостатком таких блюд Тарасова назвала повышенную калорийность из-за масла, которое используют при обжарке.

«Этот аспект стоит учитывать тем, кто следит за весом», — заключила Тарасова.

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