Запускается новый сезон амбассадорской программы топливно-логистического бизнеса для студентов

На топливно-логистических предприятиях «Газпром нефти» дан старт очередному сезону программы студенческого лидерства, рассчитанной на учащихся российских вузов и колледжей. С сентября 2026 года по май 2027-го участники смогут посещать мероприятия компании, общаться с опытными специалистами и формировать первые карьерные ориентиры. Кроме того, им будет предоставлено преимущественное право на прохождение производственной практики на топливных объектах и в бизнес-подразделениях.

«За первый год программа студенческого лидерства уже дала серьезный положительный эффект. Ее участники помогли сформировать живое представление о компании у молодой аудитории, узнать нюансы работы изнутри и сделать осознанный выбор профессии. Некоторые из них остались у нас на стажировках и производственных практиках. В новом учебном году мы планируем развивать систему амбассадоров и приглашаем активных студентов стать частью нашей команды», — отметила руководитель группы подбора и адаптации персонала топливно-логистического бизнеса «Газпром нефти» Вероника Гарковенко.

В первом потоке программы, состоявшемся в 2025-2026 учебном году, участие приняли свыше 40 студентов, представляющих 12 вузов и колледжей Санкт-Петербурга, Москвы, Омска и Новосибирска. Они побывали на производственных объектах, рассказывали другим студентам о перспективах начала карьеры на АЗС, нефтебазах и в топливных лабораториях, а также совместно с сотрудниками компании принимали участие в профориентационных проектах, ярмарках вакансий и других образовательных мероприятиях в роли молодежных экспертов. Участники смогли расширить круг знакомств со сверстниками из разных уголков страны и познакомиться с деятельностью компании на практике.

По мнению студентки Санкт-Петербургского государственного технологического института Алины Плотниковой, программа молодежных амбассадоров — это возможность погрузиться в атмосферу работы большой компании и почувствовать себя частью команды.

«Учитывая, что моя специальность „техносферная безопасность“, связанная с защитой людей и окружающей среды, было интересно, как устроены производственные процессы на одном из крупных промышленных объектов. Во время экскурсии на топливный терминал „Гладкое“ я пообщалась с профильными сотрудниками, даже взяла интервью у оператора смены и выступила перед одногруппниками с рассказом о карьерных возможностях», — поделилась она.

Алина добавила, что, когда видишь, как на практике работают знания, которые дают в вузе, будущая профессия становится более близка и понятна. Подать заявку на участие в программе лидерства можно на электронную почту: Recruitment_adaptationDRP@gazprom-neft.ru.