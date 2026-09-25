Зарплаты фармацевтов в России выросли на 10% за год

В августе 2026 года работодатели предлагали фармацевтам и провизорам в среднем 79,1 тыс. рублей — на 10% больше, чем год назад, сообщает Газета.ru .

Руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова назвала диапазон зарплат по стране: от 55,3 тыс. до 110,3 тыс. рублей. В Москве среднее предложение достигло 106,4 тыс. рублей, максимальное — 130,8 тыс. В Санкт-Петербурге — 94,2 тыс. и 120,4 тыс. рублей соответственно. Специалистам без опыта предлагают до 60 тыс. рублей, со стажем от трех до шести лет — около 80 тыс., провизорам с опытом более шести лет — от 120 тыс.

«Средняя предлагаемая зарплата заведующих аптекой составила 90 тыс. рублей, увеличившись за год на 12%. В Москве доход руководителя аптеки может достигать 180–300 тыс. рублей в месяц. Для карьерного роста специалисту недостаточно только знать препараты и накапливать стаж. Более высокий доход дают навыки управления персоналом, финансового планирования, бизнес-аналитики и специализация в узких клинических направлениях. Работодатели готовы больше платить сотрудникам, которые умеют не только отпускать лекарства, но и управлять командой и прибылью аптеки», — сообщила Дорохова.

По ее словам, в отрасли сохраняется дефицит кадров: в августе на одну вакансию фармацевта-провизора приходилось 2,4 резюме.

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