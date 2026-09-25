Сделка на 10$: Наташа Королева переписала квартиру в Майами на родных

Певица Наташа Королева (настоящее имя — Наталья Порывай) переписала свою квартиру в Майами на мать и племянницу за формальные 10 долларов. При этом сделка состоялась через месяц после начала СВО, сообщает SHOT .

Речь идет о жилье площадью 120 кв. м в комплексе Winston Towers 300. Певица приобрела его в 2013 году за 9,2 млн рублей по курсу того времени.

Квартира расположена на 16-м этаже. В ней две спальни, две ванные комнаты и просторная гостиная. Из-за вида и хорошей шумоизоляции жилье считается одним из самых дорогих и престижных в доме.

В марте 2022 года Королева отказалась от права собственности на квартиру в пользу матери и племянницы. Сумма сделки — формальные 10 долларов.

Сегодня недвижимость оценивается в 32,2 млн рублей, а ежегодный налог составляет почти 506 тыс. рублей. Комплекс 1973 года постройки находится в престижном районе Sunny Isles Beach неподалеку от Miami Beach.

Мама Королевой живет в другой квартире в этом же доме — на 7 этажей ниже и более просторной. Певица приобрела ее в 2011 году за 6,3 млн рублей по тому курсу. Сейчас жилье оценивается в 34,8 млн рублей, налог — около 506 тыс. рублей.

Эту квартиру Королева делит со сводной сестрой — дочерью Игоря Эльперина, второго мужа матери.

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