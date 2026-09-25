Строители завершат корпус «Новопетровской школы» в Истре в 2027 году

Строители возвели более половины нового корпуса «Новопетровской школы» на 300 мест в селе Новопетровское городского округа Истра. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый корпус Новопетровской средней общеобразовательной школы строят на улице Полевой в селе Новопетровское. Его готовность превышает 50%. Рабочие монтируют кровлю, фасад и окна, возводят внутренние стены и перегородки, прокладывают инженерные сети и ведут отделку. Также они оборудуют спортивную зону и устанавливают внешнее ограждение. На площадке работают 84 специалиста и одна единица техники.

Корпус площадью более 6,6 тыс. кв. м рассчитан на 300 мест. В нем разместятся актовый зал, пищеблок, два спортивных зала и кабинеты для старших классов. Рядом обустроят футбольное поле с беговыми дорожками и многофункциональную спортивную площадку.

Действующее здание школы построили в 1958 году. Оно рассчитано на 350 мест и не отвечает современным требованиям. Новый корпус возводят за счет областного бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети». Завершить строительство планируют в 2027 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.