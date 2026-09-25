Энергетики Подмосковья подключили школу в Новоазовске к сетям в 2026 году

Энергетики «Мособлэнерго» в середине третьего квартала 2026 года завершили подключение Безыменской школы в Новоазовске к электросетям, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Мособлэнерго» завершило подключение ГБОУ «Безыменская школа Новоазовского муниципального округа» к электросетям. Работы прошли в рамках восстановления электросетей на подшефных территориях Донецкой Народной Республики.

Энергетики установили трансформаторную подстанцию и проложили три линии электропередачи общей протяженностью около 200 метров: воздушную линию напряжением 10 киловольт и две кабельные линии напряжением 0,4 киловольта. Школа получила 300 киловатт мощности для освещения, учебных кабинетов и оборудования. Новая подстанция снижает риск отключений, связанных с износом или недостаточной мощностью прежних электроустановок.

«Поддержка подшефных территорий Донецкой Народной Республики — это не просто техническая задача, а наша общая ответственность за будущее детей, которые должны учиться в нормальных, безопасных условиях», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.