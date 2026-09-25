Невролог назвал два способа справиться с сонным параличом

Невролог Александр Комаров рассказал, что при поверхностном сонном параличе могут помочь движения, а глубокий приступ остается переждать, сообщает Life.ru .

Сонный паралич возникает между сном и бодрствованием: человек осознает происходящее, но временно не может двигаться. По словам Комарова, важно выяснить причину приступов. Среди возможных факторов он назвал внутричерепную гипертензию, интоксикационный синдром, врожденные нарушения синаптической передачи и изменения функций центральной нервной системы после травм.

При поверхностном приступе человек может попробовать согнуть палец ноги или задействовать глазные мышцы. По словам врача, задержка дыхания на 30–40 секунд также может помочь выйти из этого состояния. Универсального способа прервать сонный паралич нет.

«В таком случае повлиять на ситуацию можно только при помощи пережидания», — отметил Комаров.

Глубокий приступ может длиться минуту, две, пять или семь. Если человек пытается пошевелиться и не может, страх способен усилиться и вызвать паническую атаку, учащенное сердцебиение и повышение давления, предупредил невролог.

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