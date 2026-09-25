В челябинской филармонии показали видео из TikTok под симфонический оркестр

В челябинской филармонии зрителям показали видео из популярного видеохостинга TikTok под симфонический оркестр.

На опубликованных кадрах видно, как на сцене играет симфонический оркестр. В это время на большом экране крутят юмористические видеоролики из TikTok.

«Это было великолепно!» — поделился впечатлениями автор ролика с ником roman__sofronov в Instagram*.

«Как такое найти? Мне очень нужно, это же гениально», «Как затащить зумеров в филармонию? Отличный формат!», «Как купить билет, я серьезно?! не нашла в афише», «Мы все дальше от бога», «Это очень остроумный ход», «СДВГшники победили», «Приезжайте в Тверь», — пишут комментаторы под видео.

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