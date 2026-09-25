сегодня в 15:32

Житель Ямала выиграл 3,2 млн рублей и не пришел за призом

Житель Ямала выиграл в государственной лотерее 3 238 508 рублей, но пока не обратился за деньгами, сообщает «Север-Пресс» .

Пресс-служба «Столото» уточнила, что победитель купил билет за 15 рублей в мобильной версии лотереи. В лотерейном центре ждут его обращения.

Организаторы лотереи рассказали: «Суперприз разыграли в тираже „Остатки сладки“ 24 сентября — 3 238 508 рублей. Победителем стал житель ЯНАО».

Ранее житель Ямала выиграл 1,5 миллиона рублей в государственной лотерее «Рапидо Ультра». Он применил множитель, который увеличил первоначальный выигрыш в 10 раз.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.