Врачи Подмосковья объяснили правила ежедневного ухода за гастростомой

Минздрав Подмосковья напомнил, как ежедневно ухаживать за гастростомой и кормить пациента через нее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Назогастральный зонд обычно используют до 4–6 недель, а гастростому устанавливают на длительный срок. Ее трубка не выходит через нос, не раздражает слизистую и менее заметна, но требует другого ухода.

Кожу вокруг трубки нужно очищать мягким мылом и водой 1–3 раза в день, осторожно удаляя выделения и корочки. Затем кожу следует просушить чистым полотенцем или салфеткой. Не натягивайте трубку и не наносите мази, присыпки или спреи без назначения врача.

«В первые дни после установки может наблюдаться небольшое покраснение и незначительное отделяемое — это нормально, кожа заживает за 2–3 недели. Но если краснота усиливается, появляется отек, гнойное отделяемое или боль — это признаки инфекции, нужно связаться с врачом», — пояснила главный внештатный специалист Минздрава Московской области по паллиативной помощи Ирина Ушканенко.

Положение трубки нужно проверять ежедневно по метке: она не должна смещаться. Внешний фиксатор располагают в 2–5 мм от кожи, чтобы он не давил и не был слишком свободным. Первые семь дней трубку лучше не двигать. Затем ее можно осторожно поворачивать на полный оборот раз в день, чтобы она не прилипала к стенкам стомы. PEG-трубку поворачивать нельзя.

Кормить через гастростому можно с помощью шприца или гравитационной системы. Перед кормлением нужно вымыть руки, убедиться, что смесь комнатной температуры, и посадить пациента либо приподнять верхнюю часть его тела на 30–45 градусов. До и после кормления трубку промывают через шприц, чтобы избежать закупорки.

Если смесь не проходит, трубку можно попробовать промыть теплой водой. Нельзя использовать сильный напор или проволоку. Если промывание не помогло, следует обратиться к врачу или медсестре: может потребоваться замена трубки или средство для устранения засора. В Подмосковье работают школы для родственников и круглосуточная горячая линия паллиативной помощи: +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.