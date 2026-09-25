Висела на скале: на Бали обезьяна украла телефон у россиянки

Россиянка Анна рассказала в своем блоге, что на Бали одна из обезьян украла у нее телефон и убежала с ним на скалу.

«Мои 1,5 часа стресса наблюдало 50+ человек, а сделать почти ничего и нельзя, кроме как приманивать ее едой и надеяться, что она не сбросит его со скалы 100 м высотой», — поделилась Анна.

На видео показано, как обезьяну пытались подманить, как она грызла телефон и висела с ним на скале.

Но история закончилась благополучно. Местные жители помогли россиянке вернуть смартфон.

По словам блогерши инцидент произошел в Улувату.

Ранее обезьяны покусали российскую туристку в китайском заповеднике.

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