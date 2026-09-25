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Студенты вылезали из окон: пожар произошел в главном вузе Архангельска

Происшествия
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Фото - © Телеграм-канал «Осторожно, новости»

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова в Архангельске произошел пожар, его локализовали, сообщает «Осторожно, новости».

ЧП произошло около часа назад. Огонь уже локализован.

По предварительным сведениям, в здании взорвался аккумулятор.

Студентов из вуза эвакуировали. Некоторые учащиеся вылезали из окон.

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