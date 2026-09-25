сегодня в 16:50

Студенты вылезали из окон: пожар произошел в главном вузе Архангельска

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова в Архангельске произошел пожар, его локализовали, сообщает «Осторожно, новости».