Самбисты Подмосковья завоевали 11 медалей в Можайске 21–23 сентября

Спортсмены Московской области завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях по самбо «Бородино», которые прошли 21–23 сентября 2026 года в Можайске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В боевом самбо золото завоевали Рустам Адикаев (до 58 кг, Сергиев Посад) и Лука Сихарулидзе (до 79 кг, Королев). Серебро получил Максим Макушкин (до 64 кг, Воскресенск), бронзу — Сергей Калякин (до 88 кг, Королев).

В спортивном самбо победили Анастасия Перевозчикова (до 50 кг, Химки) и Варвара Константинова (до 80 кг, Одинцово). Серебряные медали завоевали Наргиля Германова (до 50 кг, Королев), Павел Сараев (до 53 кг, Пушкино) и Артем Еремян (до 64 кг, Королев). Бронзовыми призерами стали Сергей Никулин (до 71 кг, Воскресенск) и Алексей Бондарь (до 71 кг, Пушкино).

Рустам Адикаев, Лука Сихарулидзе и Варвара Константинова выполнили норматив мастера спорта России по самбо. Ежегодный турнир «Бородино» посвящен годовщине Бородинского сражения. В 2026 году он собрал более 300 спортсменов из 23 регионов России и прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.