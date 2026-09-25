В Ногинске открыли пространство «Движения Первых» на Советской улице

Пространство «Движения Первых» открылось в молодежном центре «Юность» в Ногинске на улице Советской, 45. Его создали в рамках регионального проекта «Флагманы возможностей», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое пространство «Движения Первых» работает в молодежном центре «Юность» по адресу: Ногинск, улица Советская, 45. Оно открыто для детей и молодежи.

Здесь участники могут учиться новому, разрабатывать проекты и находить единомышленников. Пространство оборудовано для работы над инициативами, а команда центра готова поддержать их реализацию.

Площадку создали благодаря региональному проекту «Флагманы возможностей», который реализуется в Московской области в 2026–2027 годах. Его цель — дать детям и молодым людям равные возможности для развития и воплощения своих идей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.