Что приготовил россиянам бюджет-2027: повышение пенсий, новые налоги и изменения для покупателей

Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы прошел одобрение правительства. Власти рассчитывают удержать дефицит примерно в районе 2% ВВП в течение всей трехлетки, одновременно финансируя социальные обязательства, оборону и безопасность и технологическое развитие. Для граждан наиболее заметными могут оказаться не столько сами параметры дефицита, сколько изменения в налоговой системе и запланированная индексация социальных выплат.

Сколько денег заложено в бюджет России на 2027–2029 годы

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В 2027 году доходы федерального бюджета запланированы примерно на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,8 трлн рублей. Дефицит составит около 2,2% ВВП. В последующие годы власти рассчитывают сохранять дефицит примерно на уровне 2% ВВП.

Базовую цену российской нефти для бюджетных расчетов установили на уровне $50 за баррель. При более высокой цене дополнительные нефтегазовые доходы предполагается направлять в Фонд национального благосостояния.

«Проведенный анализ проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов экспертами Финансового университета говорит о том, что проект четко сбалансирован, учитывает стратегические приоритеты финансового обеспечения потребностей обороны и безопасности страны, социально ориентирован, учитывает развитие инфраструктуры, а также предусматривает существенные расходы на обеспечение технологического лидерства. В части ежегодного 2% дефицита следует отметить, что это не является какой-либо критической величиной, и не несет абсолютно никаких рисков неисполнения всех принимаемых обязательств, особенно, если провести аналитическое сравнение с зарубежными странами», — отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

На сколько повысят пенсии в 2027 году и когда будет индексация

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Одно из наиболее непосредственно заметных для граждан решений — изменение порядка индексации страховых пенсий.

В 2027 году их планируют повысить в два этапа: на 6,8% с 1 февраля и еще на 3,3% с 1 апреля. К концу года средний размер страховой пенсии по старости должен составить около 29,9 тыс. рублей.

Кроме того, в бюджет заложены средства на социальные обязательства и национальные проекты. Таким образом, бюджетная политика на ближайшие три года сочетает ограничение дефицита с сохранением значительного объема социальных расходов.

«Что особенно важно, проект бюджета предусматривает двух кратную индексацию страховой пенсии, а также направления почти трети триллиона рублей финансирование нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“, — говорит Морковкин.

Какие налоги изменятся в 2027 году и кого они коснутся

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Одновременно с бюджетом правительство рассматривает пакет изменений в Налоговый кодекс. Именно эта часть бюджетного пакета может оказаться наиболее ощутимой для отдельных групп граждан и компаний.

Одно из предложений касается налогообложения так называемых пассивных доходов — процентов по вкладам, дивидендов, доходов от операций с ценными бумагами и некоторых других источников.

Сейчас такие доходы облагаются по отдельным ставкам 13–15%. Минфин предлагает включить их в основную базу НДФЛ, для которой действует прогрессивная шкала от 13% до 22%. При этом льгота для небольших вкладов до 1 млн рублей сохраняется.

«Предлагаемые поправки в части НДФЛ затрагивают только 6% населения страны и направлены на совершенствование прогрессивной шкалы по НДФЛ, по сути, реализованы в большинстве стран, у которых есть прогрессивное налогообложение. Особо следует отметить, что поправки касаются так называемых „пассивных“ доходов: в виде дивидендов, процентов от вкладов, операций с ценными бумагами и цифровыми активами, то есть тех, доходов, которые в настоящее время облагаются по ставкам 13-15%. Иными словами, поправки нацелены на сокращение разрыва между богатыми и бедными», — подчеркивает завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Дмитрий Ряховский.

Зарубежные покупки могут стать дороже в 2027 году

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Еще одно предложение затрагивает электронную трансграничную торговлю.

Минфин предлагает установить НДС 22% на товары электронной трансграничной торговли, а также ввести таможенный сбор 100 рублей за зарубежные посылки с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Налоговыми агентами должны стать электронные торговые площадки.

Для покупателей это означает потенциальное изменение стоимости товаров, приобретаемых на зарубежных онлайн-площадках.

При этом конкретный эффект для конечной цены будет зависеть от того, как именно площадки включат новый налог в стоимость товаров и каким образом будет организовано его администрирование.

«В настоящее время обострились вопросы обеспечения конкурентной среды отечественных бизнесменов, которые занимаются электронной торговлей, поэтому, предложения по введению НДС по ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли защищает отечественный бизнес, выравнивая условия торговли, и касается, по нашим оценкам, почти миллиона российских предпринимателей! Очень давно ожидаемая поправка», — уверен Ряховский.

Какие компании затронут новые налоги в сырьевом секторе

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Еще одна часть налоговых поправок касается отдельных компаний горно-металлургического комплекса.

Предлагается ввести дополнительный налог на доходы отдельных добывающих организаций, которые получили дополнительную прибыль на фоне роста мировых цен на твердые полезные ископаемые относительно уровня 2025 года. Для золота предусмотрена отдельная ставка.

«В общемировой практике мы наблюдаем повышенное налогообложение доходов от природной ренты, включая установление налогов на сверхприбыль, иных дополнительных платежей, направленных на выравнивание рентабельности по отраслям и обеспечения справедливости. Предлагаемые поправки в секторе горно-металлургического комплекса по введению налога для отдельных добывающих организаций касаются только отдельных организаций, получивших дополнительные доходы по причине роста мировых цен. Точечный подход при введении подобных налогов — это, по сути, уникальная в мировой практике ситуация, которая возможна только при обеспечении высочайшего уровня налогового администрирования, существующего в ФНС России, которая обладает полноценной информацией о таких организациях, их доходах и расходах, поэтому, выборочное применение налога будет являться важным инструментом регулирования и не окажет негативных последствий для отрасли в целом», — прокомментировал Ряховский.

Также поправками предлагается нивелировать предпосылки налоговой оптимизации с активами ПИФов, что позволит усилить прозрачность данной сферы и обеспечить стабильное поступление доходов в бюджет, добавил эксперт.

Что изменится для россиян после принятия бюджета-2027

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Если рассматривать бюджет не только как финансовый документ государства, но и через повседневные расходы граждан, основные изменения можно свести к нескольким направлениям.

Что меняется Кого касается Возможный эффект Двухэтапная индексация страховых пенсий Пенсионеры Рост выплат в 2027 году Новая шкала НДФЛ для части пассивных доходов Около 6% граждан с налогооблагаемыми доходами Налоговая нагрузка может вырасти при высоких доходах Сохранение льготы для вкладов до 1 млн рублей Владельцы небольших вкладов Льгота сохраняется НДС 22% для трансграничной электронной торговли Покупатели зарубежных товаров и торговые площадки Возможное удорожание части покупок Дополнительное налогообложение отдельных добывающих компаний Отдельные предприятия сырьевого сектора Рост налоговой нагрузки Расходы на социальные программы и инфраструктуру Население в целом Финансирование государственных проектов и обязательств

Какой дефицит заложен в бюджет России на 2027 год

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Сам по себе дефицит в размере около 2% ВВП означает, что расходы государства превышают доходы. Однако его величина не существует отдельно от структуры расходов, источников финансирования и макроэкономических условий.

Именно поэтому эксперты Финансового университета предлагают оценивать не только сам показатель дефицита, но и способность бюджета выполнять заложенные обязательства.

«В части ежегодного 2% дефицита следует отметить, что это не является какой-либо критической величиной и не несет рисков неисполнения всех принимаемых обязательств», — считает Морковкин.

При этом сам проект предполагает достаточно жесткие параметры по доходам и расходам. Правительство рассчитывает одновременно удерживать дефицит под контролем, финансировать социальные обязательства и направлять значительные средства на другие приоритеты.

Для граждан это означает, что бюджет-2027 будет ощущаться не одной отдельной мерой. Одни россияне заметят прежде всего индексацию пенсий, другие — изменение налогообложения доходов от вкладов и инвестиций, третьи — возможное изменение стоимости покупок на зарубежных площадках.

Именно поэтому главный вопрос трехлетнего бюджета заключается уже не только в том, насколько он сбалансирован, а в том, как распределится его финансовая нагрузка между государством, бизнесом и разными группами граждан.