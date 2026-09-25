С начала года подмосковная «Единая Россия» доставила на фронт свыше 2,3 тонн грузов

В Павлово-Посадском округе подготовили к отправке очередную партию помощи для военнослужащих. Бойцам доставят автомобиль «Нива», мотоцикл, прицеп и фаркоп, генераторы, тепловизионное оборудование, средства обнаружения беспилотников, инструменты и технику, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«В этот раз везем не только технику и оборудование, но и большое количество медицинских препаратов, продуктов, маскировочных материалов, посылок от родных. За каждым таким грузом стоит огромная работа», — отметил исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Роман Тикунов.

Из Химок на передовую отправили генераторы, ретрансляторы, радиостанции, компьютеры, а также предметы первой необходимости — спальные мешки, масксети, продукты питания. Всего с начала СВО из Химок на передовую уже отправлено свыше 660 тонн гуманитарных грузов.

Техника, генераторы, окопные свечи, утеплители, укрывной материал, инструменты, термобелье, медикаменты вошли в груз, который собрали Мытищи и Серпухов.

«Наши войска продвигаются вперед, ребята создают новые блиндажи, к тому же вместе с осенью приходят холода, поэтому везем им все необходимое для строительства и утепления. В ближайшее время груз будет доставлен нашим ребятам», — рассказал атаман Мытищинского городского казачьего общества, депутат окружного Совета депутатов Григорий Шаповалов, который отправился доставить вместе с товарищами данный груз.

Напомним, что в прошлом году подмосковные единороссы отправили в зону спецоперации более 5 тысяч тонн гумпомощи, а всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов направили более 20 тысяч тонн грузов.

Присоединиться к сбору гумпомощи может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.