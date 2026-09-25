Человек погиб при атаке дронов ВСУ на рынки в Горловке Спецоперация 25 сентября 2026 18:09

Один человек погиб, также есть раненые при атаках украинских беспилотников на рынки в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки ДНР, сообщает ТАСС.

Мэр города Иван Приходько заявил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах. В оперативных службах рассказали, что, предварительно, ранено пять человек. Ранее мирный житель погиб при ударе дрона противника по грузовику в Белгородской области. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.