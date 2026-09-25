Человек погиб при атаке дронов ВСУ на рынки в Горловке
Один человек погиб, также есть раненые при атаках украинских беспилотников на рынки в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки ДНР, сообщает ТАСС.
Мэр города Иван Приходько заявил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах.
В оперативных службах рассказали, что, предварительно, ранено пять человек.
Ранее мирный житель погиб при ударе дрона противника по грузовику в Белгородской области.
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