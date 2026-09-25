Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Белгородской области
В районе поселка Пятницкое Белгородской области ночью беспилотник ударил по грузовому автомобилю. погиб мирный житель, еще один был ранен, сообщает оперштаб региона.
В результате полученных травм от атаки БПЛА мужчина скончался на месте
Кроме того, еще один мужчина был госпитализирован со множественными осколочными ранениями. Пострадавшего доставили в Волоконовскую ЦРБ.
Грузовик поврежден в результате атаки.
Ранее при массированной атаке БПЛА на Ульяновск пострадали люди.
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