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Завод нефтепродуктов поврежден после атаки беспилотников на Ростовскую область

Ночью в Ростовской области отразили атаку около 50 БПЛА противника, пострадал Новошахтинский завод нефтепродуктов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в шести районах области: Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском, Красносулинском.

По словам губернатора, из-за полученных повреждений Новошахтинский завод нефтепродуктов временно приостановил работу. В ЧП обошлось без пострадавших.

Слюсарь добавил, что сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали. Данная информация еще будет уточняться.

Ранее мирный житель погиб при ударе украинского БПЛА по грузовику в Белгородской области.

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