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4 человека ранены при атаке беспилотников на Воронеж

Прошлой ночью дежурными силами ПВО над Воронежем и шестью районами региона сбили 88 дронов, предварительно, в городе были ранены четыре человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он уточнил, что две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями. А двоим мужчинам медпомощь оказали на месте.

«В Воронеже продолжается обход территорий и фиксация повреждений. На данный момент известно, что в ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, зафиксированы множественные повреждения автомобилей», — сказал Гусев.

Как добавил глава области, обломками БПЛА повреждено несколько нежилых и производственных зданий; в некоторых случаях произошли пожары.

Губернатор отметил, что в разных районах Воронежа нашли множество обломков БПЛА. Жителям напомнили, что к ним категорически запрещено приближаться.

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