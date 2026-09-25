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Сбили еще 6 беспилотников, летевших на Москву

Спецоперация

Система ПВО Минобороны РФ ликвидировала еще шесть дронов, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых БПЛА.

Подробностей происшествия нет.

Ранее градоначальник рассказал о перехваченных 17 беспилотниках, летевших на мегаполис ночью.

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