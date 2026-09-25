Психолог предупредила, к чему может привести привычка будить ребенка в выходные

Если родители регулярно будят ребенка без необходимости и не дают ему выспаться, со временем ему может стать сложнее распознавать собственную потребность в отдыхе, сообщила РИАМО психолог, нейропсихолог, педагог-психолог Анна Кирюшина.

«Сон — это базовая потребность. Особенно если мы говорим про подростков: у них часто из-за физиологических, гормональных изменений может появляться усталость, сонливость, а их биологические часы могут быть сдвинуты. И как раз раннее пробуждение для них очень тяжелое», — рассказала Кирюшина.

Она добавила, что если ребенка систематически будят вопреки его потребности во сне, по мнению специалиста, ему может стать сложнее ориентироваться на сигналы собственного организма и понимать, когда действительно необходимо ложиться спать и просыпаться.

Впоследствии это может привести к сильной разнице между режимом в рабочие и свободные дни. Человек рано встает в будни, а в выходные пытается компенсировать недостающий отдых продолжительным сном.

Почему не стоит стыдить ребенка за сон

Отдельной проблемой Кирюшина назвала обесценивание отдыха. Если ребенок постоянно слышит, что долго спать — это признак лени, во взрослом возрасте ему может быть сложно позволить себе отдых без чувства вины.

Возможна и противоположная реакция: человек начинает болезненно воспринимать любые попытки контролировать его режим и демонстративно спит до обеда, даже если это уже мешает ему самому.

«Если пробуждения сопровождаются криком, стыдом: „Да что ты там спишь? Зачем ты ленишься? Что ты спишь до обеда?“ — это тем более копит обиду на родителей и затрудняет близкие отношения», — отметила психолог.

При этом сама необходимость разбудить ребенка не является проблемой.

«Если мы делаем это уважительно и спокойно, то учимся с ребенком договариваться. Он учится видеть семейные ценности, планировать, а также сохранять границы других, потому что чувствует, что к нему тоже относятся уважительно и учитывают его потребности», — заключила специалист.

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