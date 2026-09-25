«Мужчина стонет во время секса? Радуйтесь!»: сексолог о телесных реакциях

Стоны во время секса являются нормальной телесной реакцией на сильные эмоции и удовольствие, причем это касается как женщин, так и мужчин, сообщила РИАМО клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова.

«Стон во время пиковых интимных переживаний — это телесная реакция на высокий накал эмоций. Буквально, телесно-эмоциональный резонанс, который усиливает наш сладострастный опыт и сообщает мозгу информацию: „Вот это было то, что надо, высший класс, в сердечко! В самое яблочко!!!“ Этот резонанс работает как условный рефлекс. Поэтому, когда у мужчины „пошло“, и стон вырывается как бы сам собой, по привычке, он рефлекторно помогает повысить порог ощущений, разогнать именно тот накал чувственных ощущений, который бы удовлетворил человека», — рассказала Макарова.

Она добавила, что у интимного стона есть еще и важная коммуникативная функция. Он сообщает партнеру по сексу, что у тебя все случилось, гол забит в ворота, результат достигнут, все молодцы.

«Поэтому стонать, подстанывать, озвучивать выдох во время соития очень важно, чтобы поощрить партнера: „Ты на правильном пути, усиль-ка стимуляцию этой зоны“. Если вы сами не стонете, вы много теряете. Если же ваш мужчина стонет, да еще и возбужденно кричит от счастья — радуйтесь. С вами он герой, достиг такого напора и упоения, о котором другие только мечтают», — отметила сексолог.

Макарову уточнила, что, если вы мечтаете развить свои сексуальные реакции, сделать их более острыми и яркими, начинайте практиковать подстанывание прямо сейчас.

«Важно стонать и охать не в хаотичном порядке, а именно в те моменты, когда вам особенно возбудительно, насладительно и приятно. Так, и только так нарабатывается эта телесно-эмоциональная синхронизация, которая однажды разнесет вас на тысячу сладких приятностей», — заключила специалист.

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