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В Ульяновске в результате атаки БПЛА пострадали люди

Спецоперация

При массированной атаке БПЛА на Ульяновск есть пострадавшие, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он отметил, что силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку БПЛА.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам.

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