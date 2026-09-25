В Ульяновске в результате атаки БПЛА пострадали люди Спецоперация сегодня в 06:27

При массированной атаке БПЛА на Ульяновск есть пострадавшие, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он отметил, что силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку БПЛА. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.