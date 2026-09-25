Обугливание и пожар: эксперт предупредил об опасности каскадной проводки

Каскадная разводка розеток по квартире при подключении обогревателей может перейти пиковый порог нагрузок и выйти из строя. Тогда она станет причиной пожара, сообщил РИАМО председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Старый фонд еще сохранился, а там старая алюминиевая проводка. В большинстве случаев нагрузочная способность на розетку не превышала 6 ампер. Зачастую использовалась схема соединения розеток в цепочку каскадом, когда розетка от розетки запитана. Получалось, что в квартире все розетки имели нагрузочную способность суммарную, в 6 ампер. <…> Современные розетки сделаны другим способом», — сказал Гринин.

Он отметил, что каскадное подключение розеток использовалось во времена, когда не было современных электроприборов с большой мощностью. Однако эксперт обратил внимание, что даже фен или чайник дают ощутимую нагрузку на проводку, но кратковременную. За период их работы провода не успевают нагреться до опасных значений.

«Тем не менее, это мощные нагрузки, а нагревательные электроприборы коварны тем, что это и высокая, и долговременная нагрузка. Даже если цепь на такую нагрузку рассчитана, но работает на пределе, это когда-то может выйти боком. Это может быть обугливание розетки или пожар», — предостерег Гринин.

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