41 человек погиб при крушении корабля в Конго

Минимум 41 человек погиб при крушении корабля, следовавшего из Танзании в Конго по озеру Танганьика, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказал телеканал Sky News, судно с пассажирами следовало из танзанийского города Кигома в город Калемие. На борту было не менее 100 человек и груз.

Министр транспорта провинции Танганьика Норрис Мулонгойи отметил, что спасатели вытащили из воды 49 человек. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.

Причина крушения корабля пока неизвестна.

Ранее после крушения пассажирского парома к северу от Вануату без вести пропали более 30 человек.

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