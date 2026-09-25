41 человек погиб при крушении корабля в Конго
Минимум 41 человек погиб при крушении корабля, следовавшего из Танзании в Конго по озеру Танганьика, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал телеканал Sky News, судно с пассажирами следовало из танзанийского города Кигома в город Калемие. На борту было не менее 100 человек и груз.
Министр транспорта провинции Танганьика Норрис Мулонгойи отметил, что спасатели вытащили из воды 49 человек. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.
Причина крушения корабля пока неизвестна.
Ранее после крушения пассажирского парома к северу от Вануату без вести пропали более 30 человек.
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