Дождь и до +15 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и Москве температура в пятницу поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.