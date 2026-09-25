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Дождь и до +15 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

Общество

В Подмосковье и Москве температура в пятницу поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Прогнозируется переменная облачность.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, днем 26 сентября — от плюс 16 до плюс 18. Обойдется без осадков.

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