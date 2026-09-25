Городской округ Серпухов готов к отопительному сезону 2026/2027

Все необходимые подготовительные мероприятия на объектах теплоснабжения городского округа завершены. Коммунальная инфраструктура Серпухова, Протвино и Пущино прошла комплексную проверку и полностью готова к надежной работе в осенне-зимний период, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проведены 100% гидравлические испытания сетей с участием представителей ГКУ МО «МОС АВС»: проверено 398,4 км сетей филиала «Газпром теплоэнерго МО», 41,67 км (в однотрубном исчислении — 83,34 км) сетей МУП «ТВК г. Пущино», а также все участки сетей ООО «ТВС» в Протвино.

Проведены температурные испытания теплосетей на 11 объектах.

Выполнены профилактические и планово-предупредительные ремонты (ППР) на 59 котельных и 21 ЦТП Серпуховского филиала, а также на 1 котельной мощностью 200 Гкал/ч и 3 ЦТП в г. Пущино (выполнение — 100%).

В Протвино выполнены текущие ремонты оборудования зимнего контура КВГМ-100, тягодутьевых систем, насосов, теплообменников, кровель зданий котельной, досыпка ионообменной смолы на участке водоподготовки, а также экспертизы с продлением ресурса ОПО.

Осуществлено полное ТО котлового, газового, теплообменного, насосного оборудования, приборов КИПиА и средств телеметрии.

Совместно с управляющими компаниями проведена приемка МКД, установлены балансировочные клапаны и регуляторы температуры для нормализации режимов ГВС.

Проведены противоаварийные тренировки персонала и пробные топки.

За лето в Серпухове перевели надземные теплосети в подземные возле д/с «Ласточка» (ул. Космонавтов), Гимназии (ул. Октябрьская), ДК «Исток» (ул. Красный текстильщик) и вдоль ПТУ № 19 (ул. Фестивальная). Капитально отремонтировали подземные сети в д. Большое Грызлово, по ул. Новая, ул. Захаркина, пр. Мишина. На котельной № 8 (ул. Бригадная) отремонтировали само здание 1961 года постройки и котел ДКВР-6,5/13 со 100% заменой трубной части, обмуровки и автоматики. На котельной № 57 (ул. Целинная) выполнен капремонт дымовой трубы.

В Протвино провели текущие и капитальные ремонты сетей по Северному проезду, ул. Школьная, Лесному бульвару, ул. Московская и ул. Ленина; реконструировали и отремонтировали сети к МБОУ «Гимназия Протвино» (корпус 1), Лицею им. академика А. А. Логунова (корпус 1), гостиничному комплексу (ул. Победы, 4); заменили запорную арматуру в тепловых камерах к жилым домам.

В Пущино по инвестпрограмме заменили 632 м теплосети на участке ТК-80 — ТК-82 и 142 п. м. теплосети от ТК-30 к дому № 16 мкр. «Г»; по ремонтной программе капитально отремонтировали 560 м сети от ТК-102 до очистных сооружений и 23 п. м. внутриквартальной сети от УТ-8 к дому № 22 мкр. «АБ».

Объекты Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго МО» полностью подготовлены и готовы осуществить запуск тепла. В соответствии с законодательством, отопительный период стартует после подписания соответствующего постановления главы муниципалитета при сохранении среднесуточной температуры ниже +8°C в течение 5 суток подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.